25 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.11. 2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы цирка в 2021 году и планам на новогодние каникулы. Об итогах работы цирка и пункта вакцинации в 2021 году, о планах на новогодние каникулы и запуске акции «Цирк – отличникам», а также о предстоящем капитальном ремонте расскажут директор ФКП «Росгосцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» Тамара Бортникова, заслуженная артистка России Елена Федотова, директор департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства, посвященная программе событий последних 10 дней, эффектам проекта и влиянию пандемии на его формат. Спикеры: Алиса Прудникова, комиссар биеннале; Чала Илэке, Аднан Йылдыз, Ассаф Киммель, кураторы основного проекта; Дмитрий Безуглов, куратор публичной программы; Дарья Маликова, куратор программы медиации; Анна Акимова, продюсер программы арт-резиденций и куратор программы маршрутов; Алиса Сычёва, куратор специального проекта «Создать новый слой» в Тюмени и Тобольске; Лев Шушаричев, куратор специального проекта «Обнять и плакать» в «Синара-центре»; Людмила Старостова, куратор специального проекта «МЖК-1980» в Ельцин-центре.

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