26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.11. 2021, пятница

В 08:30 в Екатеринбурге (ул. XXII Партсъезда, 50, филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ») состоится торжественное открытие первой в России школы «живой хирургии». В мероприятии примут участие: директор Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (УНИИФ) Светлана Красноборова, главный врач института Евгений Егоров и заведующий отделением для больных костно-суставным туберкулезом, к.м.н. врач-нейрохирург Максим Климов. По завершении официальной части Максим Климов проведет показательные операции на позвоночнике. Представителям СМИ будет разрешено провести съемку в операционной.

В 10:00 в колонном зале Дома Севастьянова начнется седьмое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Проведут его министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и министр экономики Исламской Республики Пакистан Омар Айюб Хан. Представлять интересы Свердловской области будет губернатор Евгений Куйвашев.

В 12:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 20) будет рассмотрена апелляционная жалоба адвоката обвиняемого в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере Евгения Тетерина на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 18 ноября, которым Тетерину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 15:00 в екатеринбургском Доме учителя (ул. Антона Валека, 8, зал. 304, 3 этаж) состоится финал городского конкурса «Учитель года 2021». В финале выступят пять сильнейших учителей.

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