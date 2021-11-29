29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.11. 2021, понедельник

В 14:00 в общественной палате Свердловской области пройдут слушания на тему федеральных законопроектов о введении системы QR-кодов в России. Обсуждение пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom.

В 16:00 в отеле «Анжело» (ул. Бахчиванджи 55а) состоится заседание жюри конкурса на разработку архитектурно-пространственной композиции на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово. Участники конкурса представят проекты жюри. По завершении презентации будет организован пресс-подход с участием членов жюри. Автобус для журналистов отправится в 15:00 от автобусной остановки у Театра эстрады.

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