30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.11. 2021, вторник

В 09:30 у здания Законодательного собрания Свердловской области (ул. Ельцина, 10) соберется инициативная группа граждан, которые планируют подать обращение в заксобрание, касающееся принятия нового закона о введении QR-кодов.

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 1) начнется рассмотрение уголовного дела экс-главы городского УМВД Игоря Трифонова. Заседание пройдет в открытом режиме.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова. Уровень газификации жилого фонда Свердловской области к 2023 году должен достичь 82%: какой объем работ уже выполнен? Сколько домов получат газ до конца этого года? Сколько стоит подключение для жителей региона? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:05 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 11:40 от здания администрации Екатеринбурга на выездное заседание в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водных объектах Свердловской области в зимний период. О статистике и причинах несчастных случаев, зарегистрированных на водоемах Свердловской области к началу зимнего периода 2021-2022 года, об основных правилах безопасности во время отдыха у водных объектов, а также об особенностях погодных условий на ближайшее время расскажут начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов и главный синоптик уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. На заседании будут рассмотрены варианты фасадных решений учебного корпуса Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, которые предполагается выполнить в рамках капитального ремонта. Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»