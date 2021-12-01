1 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

01.12. 2021, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную научному потенциалу Уральского федерального округа. Уральские вузы ищут новых бизнес-партнеров: какие выгоды получат предприятия от взаимодействия с научными центрами? Каковы результаты работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра в 2021 году? Какие совместные проекты уральских ученых и предпринимателей получат федеральную поддержку? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Гурарий, помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе; Игорь Манжуров, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра; Сергей Ваулин, проректор Южно-Уральского государственного университета по научно-образовательным центрам, руководитель проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра по Челябинской области; Олег Филистеев, руководитель проектного офиса программы стратегического развития Курганского государственного университета. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному Международному фестивалю современного танца «На грани». О количестве городов – участников проекта, о площадках проведения фестиваля в Екатеринбурге, а также о премьерных показах работ российских и зарубежных мастеров современного танца расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани» Лариса Барыкина и художественный руководитель эксцентрик-балета Сергея Смирнова Сергей Смирнов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

(проект повестки прилагается)

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению (проект повестки прилагается).

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVIII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба». Об участниках и географии фестиваля, о конкурсной программе, о составе жюри, а также о программе мероприятий расскажут директор фестиваля Лилия Немченко, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ, президент фестиваля «Кинопроба» Владимир Макеранец и режиссер и продюсер, председатель жюри игрового конкурса фестиваля Сергей Урсуляк.

В 16:00 в областном Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области. В повестке вопросы о формировании Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии; о предложении кандидатуры на должность председателя избирательной комиссии города Нижний Тагил, о списке политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области и депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

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