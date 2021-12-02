2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

02.12. 2021, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную программе «социального лифта» для социально незащищенных подростков, оставшихся без попечения родителей. Спустя три года возобновляет работу благотворительный проект по подготовке оставшихся без попечения родителей талантливых подростков к поступлению в вузы: как пандемия заставила организаторов переосмыслить подход к программе «Дорога в будущее»? Какие профессиональные навыки сегодня нужны выпускникам школ, по мнению экспертов? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Манн, кандидат экономических наук, консультант по маркетингу; Ольга Жигальцова, автор благотворительного проекта «Дорога в будущее» и ежегодного фестиваля бизнес-образования «ИнтеллектFest»; Алексей Бабетов, директор гимназии №210 «Корифей». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в зале «Форум» отеля «Онегин» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж) состоится торжественное открытие V научной конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Пресс-подход начнется в 10:45. В конференции примут участие ведущие российские исламоведы и теологи, среди которых ведущий специалист Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол РФ (в отставке) Максим Пешков; директор центра исследовательских инициатив Ma'no из Ташкента Бахтиёр Эргашев; заведующий кафедрой международной безопасности факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН Василий Христофоров; главный научный сотрудник Экспертного научного центра противодействия идеологии терроризма и экстремизма ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктор исторических наук, профессор Александр Ярков; директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, кандидат политических наук Ринат Патеев, проректор по учебной работе Казанского исламского университета, доктор исламских наук Рустам Нургалеев. Приветствовать участников конференции будут верховный муфтий, председатель ЦДУМ России, Шейх уль-Ислам Талгат Таджуддин и исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» в Екатеринбурге. Об особенностях проведения акции в 2021 году, о количестве собранных открыток и об их отправителях, а также об увеличении числа адресных объездов расскажут председатель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра», автор и организатор благотворительной акции «Елка желаний» Валерий Басай и общественный деятель, волонтер «Елки желаний» Илья Будкевич.

В 13:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на Южную аэрационную станцию МУП «Водоканал» (ул. Косарева, 24). Заместитель технического директора МУП «Водоканал» Вячеслав Федюнин и представитель компании-производителя оборудования АО «Май Проект» Ян Буртянский расскажут, какие работы были выполнены на станции, за счет чего удалось повысить качество очистки стоков, и продемонстрирует новое оборудование в работе.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реабилитации детей с инвалидностью в Свердловской области в 2021 году. О механизме обеспечения средствами реабилитации детей с инвалидностью, а также о реализации пилотного проекта Министерства труда РФ по реабилитации детей-инвалидов расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Министерства труда РФ Надежда Смушкина.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Екатерининских дней в 2021 году. О праздновании исторического дня рождения города, о реализации проектов содружества «Кольцо святой Екатерины», а также о духовном смысле праздника и значении Екатерининских дней расскажут председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель содружества «Кольцо святой Екатерины» Надежда Вязникова, заведующая музеем святой царской семьи Татьяна Романюк, певец и композитор Эдуард Шакуров.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»