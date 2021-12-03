3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

03.12. 2021, пятница

В 11:00 на разворотной петле на 258-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (возле Бисерти) состоится торжественное открытие участка трассы после капитального ремонта. В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

В 16:00 в администрации Екатеринбурга состоятся публичные слушания по проекту бюджета уральской столицы на 2022 год. Трансляция слушаний будет доступна на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф). После завершения слушаний состоится брифинг заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова, посвященный подготовке бюджета города на 2022 год. Он также будет транслироваться на портале екатеринбург. рф.

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