6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

06.12. 2021, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша. Управление Росреестра по Свердловской области сократило время по оказанию услуг: за счет чего ведомство стало лидером по цифровизации в России? Во сколько раз в 2021 году увеличился объём ипотечных сделок в электронном виде? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в театре «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а, встреча в 12:45 у главного входа) в пространстве музея на 4 этаже пройдет презентация макета оперы Петра Чайковского «Черевички». На презентации можно будет пообщаться с создателями: режиссером Борисом Павловичем и художницей Марией Лукка.

В 16:30 начнется пресс-тур по Центру истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского (ул. Пушкина 5). Участники: глава Екатеринбурга Алексей Орлов; директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, руководитель Центра истории камнерезного дела Никита Корытин; директор Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых Александр Шмотьев; кандидат искусствоведения, доцент УрФУ, научный куратор экспозиции Людмила Будрина; заведующий отделом декоративно-прикладного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Сергей Винокуров; куратор отдела камнерезной мастерской Центра истории камнерезного дела Игорь Дубяго.

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