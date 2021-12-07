7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

07.12. 2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание, на котором депутаты заключение на федеральный законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании начнется заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную усилению мер пожарной безопасности в Свердловской области в зимний период. Спасатели усиливают меры пожарной безопасности в Свердловской области: выросло ли число пожаров в регионе с наступлением холодов? Где и в какие сроки пройдут рейды МЧС по пиротехнике? Как спасатели будут работать в новогодние праздники? На эти и другие вопросы ответит заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в «Синара-центре» состоится пресс-конференция театра «Провинциальные танцы».

В пресс-конференции примут участие: Любовь Бондаренко – заместитель начальника управления культуры администрации города Екатеринбурга; Татьяна Баганова – художественный руководитель, хореограф театра «Провинциальные танцы»; Ольга Паутова – директор театра «Провинциальные танцы»; Антон Шмаков – танцовщик театра «Провинциальные танцы».

В 16:00 в Екатеринбурге (ул. Пушкина, 3)состоится пресс-подход уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова по итогам приема предпринимателей Уральского федерального округа совместно с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым. В 17:00 в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж) начнется встреча Бориса Титова с предпринимательским сообществом. В 19:00 в Ельцин-центре состоится пресс-подход Бориса Титова, заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх.

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