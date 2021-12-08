8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

08.12. 2021, среда

В 12:00 (екб) начнется онлайн-презентация Индекса качества жизни в городах России ВЭБ.РФ – информационно-аналитической системы, предназначенной для комплексной оценки социально-экономической ситуации в крупнейших городах России. Система состоит из открытой базы знаний и профилей городов.

В 14:30 в Сысерти (ул. Трактовая, 27) торжественно откроется ледовый центр им. Виктора Кутергина. В мероприятии запланировано участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, генерального директора УГМК Андрея Козицына, главы городского округа Дмитрия Нисковских. Автобус для аккредитованных журналистов отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 12:30.

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