9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

09.12. 2021, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов туристической отрасли за 2021 год и возможным туристическим направлениям на новогодние праздники. Об итогах туристической отрасли в 2021 году, о предпочтительных направлениях отдыха среди россиян, о планах туристов на новогодние каникулы, а также о перспективах развития российского рынка туриндустрии в 2022 году расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, представитель Российского союза туриндустрии в Республике Беларусь Филипп Гулый.

В 12:00 в селе Шилкинское Камышловского района состоится открытие базовой станции, построенной в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В открытии станции примут участие заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин, директор сервисного центра Каменск-Уральского ПАО «Ростелеком» Дмитрий Рожин, глава Камышловского района Евгений Баранов.

В 13:00 состоится открытие травматолого-ортопедического отделения областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта (ул. С. Дерябиной, 32, корпус № 1).

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