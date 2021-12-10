10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10.12. 2021, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в поселок Северка, где идет заготовка льда для строительства новогоднего городка на площади 1905 года. Журналистам покажут, как нарезают и калибруют ледяные кирпичи, специалисты расскажут о качестве ледяного материала в этом году и объемах его производства. Затем на площади 1905 года представитель подрядчика расскажет об уже выполненных в новогоднем городке работах и о ближайших планах по возведению горок, скульптур и ледяных украшений.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате в честь празднования Международного дня прав человека состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Татьяна Мерзлякова подведет основные итоги работы в 2021 году, огласит статистику обращений граждан, оценит соблюдение прав человека в условиях пандемии коронавируса в Свердловской области, а также поделится планами работы на 2022 год.

В 13:30 в главном учебном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) начнется встреча футболистов Динияра Билялетдинова, Владимира Быстрова, Дмитрия Сычёва, Александра Филимонова и Руслана Пименова со студентами. Спортсмены выступят с открытой лекцией, дадут автограф-сессию и сыграют с командой вуза.

В 15:00 в Екатеринбургском театре кукол (в здании бывшего театра «Колизей») начнется открытая репетиция новогодней интермедии с последующим прогоном новогоднего спектакля большого зала.

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