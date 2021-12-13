13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13.12. 2021, понедельник

В 09:00 на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибывает сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга. В составе поезда несколько празднично оформленных вагонов: ретро-вагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера. Дед Мороз выйдет на перрон, чтобы поздравить уральцев с наступающим Новым годом и поиграть с детьми.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в Свердловской области в предновогодний период. О самостоятельной и законной заготовке ели для праздника, о выборе дерева и ценах на сосны и ели, а также об ответственности, в том числе и материальной, за незаконную рубку хвойных деревьев расскажет и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

В 10:30 состоится пресс-тур в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь (ул. Зеленая Роща, 1), где сестры изготовили разнообразные подарки с именами и необычные сладости. Журналистам покажут именные подарки, изготовленные монахинями в XIX веке; проведут в вышивальный цех, где сестры создают вышитые именные подарки; продемонстрируют процесс украшения сладких елочек для всей семьи.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов XXIII Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова. О географии участников в 2021 году, о числе лонг-листеров XXIII Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова, об особенностях проведения премии в этом году, а также о фестивале «Бажовские дни» расскажут начальник отдела профессионального искусства и художественного образования министерства культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, писатель, драматург, публицист, продюсер, общественный деятель, председатель правления Интернационального союза писателей Александр Гриценко, писатель, председатель правления екатеринбургского отделения Союза писателей России, почетный член Интернационального союза писателей Борис Долинго.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам трех месяцев работы действия закона о гаражной амнистии в Свердловской области. Об итогах трех месяцев работы действия закона о гаражной амнистии в Свердловской области, о необходимых документах для оформления права на земельные участки, а также о том, на какие постройки действие закона не распространяется, расскажут начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко и заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

В 16:00 в зале Союза архитекторов Свердловской области (ул. Мамина-Сибиряка, д. 141) состоится открытое заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств в муниципальном образовании город Екатеринбург, в рамках которого будет представлено два варианта благоустройства ул. Вайнера от пр. Ленина до ул. Малышева.

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