14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14.12. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

С 10:30 до 12:30 на площадке БЦ «Президент» (ул. Бориса Ельцина, 1а) ИД «КоммерсантЪ-Урал» поведет круглый стол «Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга». Представители ведущих девелоперских компаний региона, эксперты и участники уральского рынка недвижимости, а также представители власти обсудят, с какими трудностями столкнулись застройщики в 2021 году; как рост цен на стройматериалы отразился на рынке; соответствуют ли новые проекты зарубежным трендам (и какую роль в этом играет КРТ); как изменение сценариев потребления, удаленная работа, повышение значимости внутренней инфраструктуры трансформируют современную недвижимость; что придет на смену традиционным ЖК и другие вопросы.

В 10:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную борьбе с новыми финансовыми схемами мошенничества в Свердловской области. Количество киберпреступлений в 2021 году выросло в Свердловской области: сколько уголовных дел возбуждено полицией по факту хищений в интернете и на какие суммы? Какие методы и каналы используют мошенники для преступлений? Как не стать жертвой онлайн-шопинга в период новогодних распродаж? На эти и другие вопросы ответят: Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области; Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Х Фестиваля светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. О концепции и программе юбилейного фестиваля, о количестве и географии участников, об ожидаемом количестве посетителей, а также о том, где можно будет увидеть работы художников, расскажут куратор фестиваля Евгения Никитина и директор фестиваля «Не темно» Александр Цариков.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам первого «народного» аукциона пожертвований – «Круг благотворителей» в Екатеринбурге. Об организациях – участниках Круга благотворителей, о проектах некоммерческих организаций, о благополучателях проектов, а также об идее организации Круга благотворителей расскажут директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, заместитель председателя Свердловской региональной общественной организации добровольческого движения «Дорогами Добра» Светлана Блинова, частный психолог, участник Круга благотворителей Ольга Медведева.

В 12:30 состоится онлайн-брифинг начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артема Лаздыня на тему борьбы с телефонным мошенничеством в Свердловской области. Речь пойдет о телефонном и кибермошенничестве, а также о том, как нужно себя вести, чтобы не стать жертвой преступников. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Федерации профсоюзов Свердловской области в 2021 году. Об основных результатах работы федерации, о ситуации с выплатой заработной платы на уральских предприятиях, о соблюдении прав работников в период пандемии коронавируса и сокращениях сотрудников, а также об инструментах, которые использует профсоюз для защиты прав и интересов трудящихся, расскажет председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:45 в киноконцертном театре «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится брифинг для СМИ, посвященный юбилею системы художественного образования детей Екатеринбурга. Спикеры: первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин; заместитель мэра по социальной политике Екатерина Сибирцева; председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин; начальник управления культуры администрации города Илья Марков. После брифинга начнется праздничный концерт, на котором можно будет сделать фото- и видеосъемку.

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