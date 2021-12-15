15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15.12. 2021, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в Екатеринбурге от площади Кирова (ул. Мира, 19) отправтися пресс-тур на площадку Уральского НОЦ, где производят радары для беспилотного транспорта. Устройства производят в НПО автоматики, в разработке участвуют сотрудники Уральского федерального университета. Специалисты НПОА покажут основные технологические операции по производству радара.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную результатам взыскания налоговой задолженности в Свердловской области. Свердловские судебные приставы взыскали за 2021 год максимальную за последние годы сумму налоговой задолженности: с чем это связано? Какова общая задолженность по налогам у жителей и предприятий региона? Какие меры в отношении должников планируют применять судебные приставы и налоговая инспекция в канун Нового года? На эти и другие вопросы ответят: Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области; Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению (проект повестки прилагается.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Новый облик Екатеринбурга: как принципы комплексной застройки изменят архитектурный ландшафт города? Что необходимо девелоперам, чтобы строить больше школ и детских садов? Какая работа требуется с объектами исторического наследия? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Ельцин-центре (пространство «Точка кипения», ул. Ельцина, 3, 5 этаж) начнутся мероприятия в рамках саммита архитекторов, урбанистов, дизайнеров «АрхЕвразия». С 14:00 до 15:20 пройдет дискуссия «Жизнь в авангарде: трудности и радости». С 15:20 до 16:20 – дискуссия «Прагматизация символического капитала ОКН: способы, трудности, возможности». Приглашенные спикеры: Олег Мошкарев, вице-президент корпорации «Маяк»; Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс»; Сергей Ермак, руководитель пресс-службы компании «Брусника», главный эксперт в НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург; Дмитрий Холявченко, исполнительный директор «Тайга.сити» (Новосибирск); Александр Дмитриев, директор агентства недвижимости «Диал» (Новосибирск). С 17:00 до 19:00 пройдет круглый стол «Центр авангарда: кому и зачем он нужен в Екатеринбурге?». Участники: Сергей Каменский, директор музея истории Екатеринбурга; Илья Марков, начальник управления культуры Екатеринбурга; Полина Иванова, архитектор, директор арх-группы Podelniki; Леонид Салмин, профессор УралГАХУ, кандидат искусствоведения; Дмитрий Москвин, куратор «Центра авторских экскурсий», исследователь города и другие. Регистрация на мероприятие, подробная информация по ссылке.

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