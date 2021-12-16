16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16.12. 2021, четверг

В 09:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, зал № 3Б) состоится рассмотрение апелляционной жалобы адвоката осужденного Дмитрия Лошагина на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, которым было оставлено без удовлетворения ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Осужденный от участия в судебном процессе по ВКС отказался. Судья Мария Кузнецова.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям нового зимнего туристического сезона. Туристы из Свердловской области стали активнее бронировать зимние туры за границу: какие направления пользуются популярностью на фоне пандемии? Насколько восстановится объем выездного туризма в 2022 году, по мнению экспертов? Какой поток российских туристов ожидает Венгрия на Новый год? На эти и другие вопросы ответят: Шандор Фабиан, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

С 11:00 до 12:00 на платформе Imind пройдет вебинар «Микрофинансовые организации: мифы и реальность», организованный Уральским ГУ Банка России и саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Спикеры: начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина, заместитель директора саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» Виктория Побединская.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасной работы газового хозяйства в зимний период. Заместитель директора – главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер и государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Владимир Репринцев расскажут о работе по обеспечению бесперебойного газоснабжения региона, представят результаты проверок газового оборудования Свердловской области в 2021 году, обозначат основные причины неисправностей и предоставят статистику нарушений, а также дадут рекомендации по правилам эксплуатации и алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях для физических и юридических лиц, пользующихся газовым оборудованием.

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится пресс-конференция главы города Алексея Орлова. Трансляция пресс-конференции будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов саммита «АрхЕвразия-2021»в Екатеринбурге. Об итогах саммита, о представленных архитектурных и дизайн-проектах, о темах дискуссий и принятых решениях, а также об итогах Международной премии по архитектуре и дизайну «Евразийская премия» (Eurasian Prize) расскажут директор саммита «АрхЕвразия» Галина Букова, архитектор, директор архитектурной компании Alkuta Алексей Куковякин, координатор сообщества неравнодушных горожан «Открытый консорциум» Илья Полянский.

В 13:00 (екб) в ТАСС (Санкт-Петербург) состоится онлайн-пресс-конференция, посвященная результатам исследования по изучению сроков появления специфических антител и изменения их концентрации в различные периоды после перенесенного заболевания. О целях, полученных результатах, практических рекомендациях и дальнейших перспективах исследования расскажут генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук и медицинский директор лабораторной службы Дмитрий Денисов.

В 16:00 (екб) на площадке агентства ТАСС в Москве состоится пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

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