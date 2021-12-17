17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

17.12. 2021, пятница

В 10:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного итогам конкурса и голосования горожан за эскизы архитектурно-пространственной композиции у аэропорта Кольцово. Начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексей Храмов и директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков подведут итоги конкурса, сообщат, как на его результаты повлияло мнение горожан, и расскажут о перспективах установки победившего арт-объекта на площади перед аэропортом.

11:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Главной темой станет обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В заседании примут участие председатель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и депутаты регионального парламента. Мероприятие будет транслироваться на сайте заксобрания и YouTube-канале.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвящённую тенденциям развития допобразования в Свердловской области. Тренд на развитие soft skills среди талантливых школьников отмечают эксперты: какие новые программы обучения готовит фонд «Золотое сечение» в Свердловской области? Каков в этом интерес крупных игроков промышленного рынка? Как работа педагогического проектного офиса скажется на качестве образования детей? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Карсканов, начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области; Инна Денюш, директор фонда «Золотое сечение»; Дмитрий Биктимиров, куратор ассоциации выпускников фонда «Золотое сечение», председатель Молодежного парламента Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов примет участие в торжественном открытии кабинета компьютерной томографии в городской поликлинике № 3 Каменска-Уральского (Каменск-Уральский, ул. Рябова, 20).

В 12:00 у здания Уральского ГУ Банка России (ул. Циолковского, 18) с брифинга представителя Банка России начнется пресс-тур, посвященный внедрению нового вида оплаты – по QR-коду, при котором потребителю не нужно иметь банковскую карту. В программе пресс-тура посещение следующих площадок: кафе Metis (ТЦ «Пассаж», ул. Вайнера, 9, 5 этаж); магазин детской одежды Reima (ТЦ «Гринвич», ул. 8 Марта 46, 1 этаж); сервис доставки Boxberry (ул. Мамина-Сибиряка, 130).

В 13:00 в Доме правительства Свердловской области состоится первое (организационное) заседание Избирательной комиссии Свердловской области нового состава. Заседание будет транслироваться на YouTube-канале избирательной комиссии. По окончании заседания, в 15:00 состоится брифинг избранного председателя Избирательной комиссии Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж).

В 15:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный новогоднему оформлению города. Вместе с главным художником Екатеринбурга Дмитрием Фогелем мы объедем несколько наиболее интересных городских объектов. Спикер расскажет, как была реализована концепция украшения города, предложенная в начале декабря дизайнерами, и анонсирует несколько новшеств, которые появятся в праздничном оформлении города в этом году.

В 17:00 (екб) состоится онлайн-пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В ходе мероприятия Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте и официальных страницах Банка России в «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube-канале.

В 17:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет каток возле школы № 106 (ул. Титова, 28А). Каток оборудован пунктом проката коньков и украшен к Новому году благодаря поддержке благотворителей.

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