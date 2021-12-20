20 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

20.12. 2021, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда Свердловской области в 2021 году. О ситуации на рынке труда в Свердловской области, о количестве нарушений трудового законодательства в 2021 году, а также о цифровой трансформации и основных ее направлениях в регионе расскажут заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе парка Маяковского в 2021 году и программе праздничных мероприятий в новогодние каникулы. Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор парка Маяковского Павел Зубакин расскажут о планируемой реконструкции парка, об итогах 2021 года, поделятся информацией о работе новых зимних локаций, о мероприятиях в праздничные дни и о планах на 2022 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению имен лауреатов Демидовской премии 2021 года. Председатель попечительского совета Научного демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, исполнительный директор фонда, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин, заместитель академика-секретаря отделения физических наук РАН, академик Валерий Рубаков, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, академик Ренад Сагдеев, академик-секретарь отделения химии и наук о материалах РАН, академик Михаил Егоров, директор Кунсткамеры – Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, член-корреспондент РАН Андрей Головнев в прямом эфире объявят имена лауреатов Демидовской премии – 2021, расскажут об их вкладе в развитие фундаментальных наук, представят информацию о разработках, удостоенных высокой награды.

В 14:00 в зале заседаний городской думы состоится заключительное в этом году заседание общественной палаты. Вопросы повестки: «О состоянии ЖКХ и качестве предоставляемых коммунальных услуг жителям города Екатеринбурга», «Об организации зимнего содержания дорог в городе Екатеринбурге», «Об организации контейнерных площадок для частного сектора», «О проблеме переработки шин в городе Екатеринбурге и путях ее решения».

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