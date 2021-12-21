21 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

21.12. 2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится последнее в этом году пленарное заседание.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное, последнее в этом году, пленарное заседание. По его окончании начнется внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности, по окончании которого состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в 2021 году. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей, о самых претензионных товарах и услугах в 2021 году, о профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате накануне Дня энергетика состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области. Об основных показателях энергетической отрасли региона, о перспективах работы в 2022 году расскажут заместитель генерального директора «Россети Урал» – директор филиала «Свердловэнерго» Андрей Мельников, исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков, главный инженер филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Павел Родин, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Межрегионального фестиваля РГО «Открываем Россию заново. Всей семьей!". О географии проекта, о фестивалях в городах-участниках, об итогах конкурса и оценивании конкурсных работ, а также о перспективах развития проекта расскажут заместитель исполнительного директора, директор Департамента регионального развития Сергей Корлыханов, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», ректор Уральского государственного педагогического университета, д.п.н., профессор Светлана Минюрова, председатель Башкирского отделения РГО, ректор Башкирского государственного педагогического университета Салават Сагитов, представитель РГО в Республике Северная Осетия (Алания) Алан Кокаев, исполнительный директор Томского областного отделения РГО, член федеральной комиссии РГО по развитию внутреннего туризма Юлия Калюжная, председатель Краснодарского краевого отделения РГО общества Иван Чайка.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова. Футбольный клуб «Урал» подводит итоги выступления в первой части сезона Российской премьер-лиги: будет ли команда усиливаться этой зимой? Как будет идти подготовка к матчам в 2022 году? Как жесткие ограничения Роспотребнадзора отразились на бюджете футбольного клуба? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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