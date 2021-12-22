22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

22.12. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный уборке города. Заместитель главы города Алексей Бубнов объедет районы города.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную результатам научной экспедиции уральских ученых в Антарктиду. Появились первые данные о метеорите, найденном в Антарктиде участниками экспедиции Уральского федерального университета: каково происхождение небесного объекта? Какие возможности в изучении космоса открывает найденный образец? С какими трудностями пришлось столкнуться ученым во время работы? На эти и другие вопросы ответит руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области за 2021 год. Руководитель управления Дмитрий Шалабодов подведет итоги работы за 2021 год, представит статистику по количеству и результатам рассмотрения жалоб, обращений и нарушений, даст оценку ситуации с ненадлежащей рекламой в регионе, а также ситуации по выявлению картельных сговоров, поделится информацией о количестве возбужденных дел об административных правонарушениях и проведении контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, расскажет о сложившейся судебной практике Свердловского УФАС России в текущем году, обозначит перспективы работы ведомства на 2022 год.

В 16:00 состоится заседание архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, на котором заместитель генерального директора акционерного общества «Форум-групп» Сергей Мямин представит доклад «Комплексное развитие территории. Принципы создания комфортной среды для жизни на примере проекта «Район «Солнечный» в городе Екатеринбурге».

В 18:30 на территории «Арена Парк» (ул. Татищева, 47а, вход с ул. Татищева) состоится открытие зимнего катка. В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, спортсмены – послы Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023. С 18:30 до 20:00 пройдут выступления артистов, активности с гостями, конкурсы и катание, в 20:00 начнутся официальные выступления.

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