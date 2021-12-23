23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23.12. 2021, четверг

В 10:15 в Ленинском районном суде Екатеринбурга начнется заседание по делу бывшего депутата гордумы Дмитрия Головина об участии в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

В 11:00 инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Екатеринбурга в рамках профилактической операции «Новый год» проведут контрольно-надзорное мероприятие в Екатеринбургском цирке (ул. 8 Марта, 43). В ходе осмотра противопожарного состояния объекта сотрудники МЧС проверят наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, первичных средств пожаротушения, а также содержание эвакуационных и аварийных выходов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к участию в ралли Dakar-2022 гоночной команды Сергея Карякина. О подготовке к соревнованиям, о гоночном автомобиле, на котором уральские спортсмены примут участие в ралли, об ожиданиях и планах перед гонкой расскажут пилот команды, мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман, мастер спорта России Антон Власюк.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Узнай о своих долгах» в Свердловской области. Об акции и работе горячей линии, о способах проверки задолженности, об ограничениях для должников в праве выезда за пределы страны и способах их снятия расскажет заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

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