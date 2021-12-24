24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24.12. 2021, пятница

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов проекта «Волонтер – это звучит гордо!" по развитию канистерапии в Екатеринбурге. О городах – участниках проекта, о проведении занятий, о пользе канистерапии и о результатах проекта расскажут исполнительный директор благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, куратор проекта «Волонтер – это звучит гордо!" Марина Иванова и участница проекта «Волонтер – это звучит гордо!" Надежда Куртина.

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