11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11.01. 2022, пятница

В 10:30 в Свердловском областном суде продолжится допрос свидетелей по уголовному делу Сергея Болкова, которого обвиняют в стрельбе с балкона по прохожим на Химмаше.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оценке психологического состояния уральцев. Эксперты дали прогноз на психоэмоциональное состояние жителей Свердловской области в 2022 году: как сократить уровень стресса и позитивно настроиться на рабочий год? Какова ситуация с алкогольными отравлениями? Насколько выросло число обращений к психологам и психиатрам в 2021 году? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УрФО, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. О работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в Свердловской области, о мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, а также о планах по развитию на 2022 год расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Михаил Федоров, директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин, заместитель директора природного парка «Бажовские места» Илья Беспалов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области. О подготовке к этапу, об изменении модели проведения конкурса и привлечении школьников в олимпиадное движение, а также о его влиянии на качество образования расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко, директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко, ректор Уральского государственного педагогического университета, профессор, доктор психологических наук Светлана Минюрова, и.о. начальника Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, первый заместитель начальника института, полковник внутренней службы Игорь Постнов, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

В 14:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного ходу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В брифинге примут участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов и заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Они расскажут о темпах вакцинации в городе, наличии и графике поступления вакцин, а также ответят на вопросы журналистов.

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