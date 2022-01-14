14 января в Свердловской области ожидаются следующие события

14.01. 2022, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту и реализации проекта «Время Дягилева» в Екатеринбурге в 2022 году. О проекте «Время Дягилева», о запланированных премьерах балетных спектаклей, о выставках, о дягилевских олимпиаде и диктанте расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов, директор лицея имени С.П. Дягилева Елена Трофимова и художественный руководитель «ТанцТеатра» Олег Петров.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал 531) состоится заседание городской избирательной комиссии. Члены горизбиркома обсудят ряд организационных вопросов по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, запланированных на 27 марта.

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