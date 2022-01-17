17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17.01. 2022, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Впервые в Свердловской области утверждена долгосрочная программа газификации: в какие сроки и в каких объемах она должна быть выполнена? Сколько домовладений получат доступ к природному газу до конца 2022 года? Какие еще приоритетные проекты ЖКХ будут реализованы в регионе? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную восстановлению загруженности театров и музеев Екатеринбурга. Театры и музеи Екатеринбурга вернули доковидный уровень посещаемости: какой поток зрителей был зафиксирован в новогодние каникулы? На каких площадках пройдут крупные культурные мероприятия в 2022 году? Какие меры поддержки предусмотрены властями? На эти и другие вопросы ответят: Илья Марков, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга; Александр Колотурский, директор Свердловской Государственной академической филармонии; Олег Лутохин, директор музея Бориса Ельцина. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации программы комплексного развития территорий. О ходе реализации программы КРТ в Екатеринбурге, о критериях отбора территорий и проведении голосования среди жителей, а также о дальнейшем механизме реализации проекта и контроле со стороны администрации города расскажет заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов.

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