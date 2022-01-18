18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18.01. 2022, вторник

В 09:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 4 этаж, зал № 15) состоится рассмотрение апелляционных жалоб административного ответчика и заинтересованного лица на решение Нижнетуринского городского суда, которым решение призывной комиссии Нижнетуринского городского округа о зачислении мэра Нижней Туры Алексея Стасёнка в запас и военного комиссара городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда о выдаче ему военного билета признаны незаконными.

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 28) состоится рассмотрение административного иска Валерия Савельева о признании выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 12 недействительными и об отмене соответствующего решения от 21.09.2021 Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга.

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 52 этаж, зал № 1А) продолжится со стадии дополнений рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и осужденных, а также апелляционного представления прокурора на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении экс-заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную работе уральского бизнеса в условиях новой экономической реальности. Как свердловский бизнес адаптировался к пандемии за 2021 год: какие трудности сильнее всего повлияли на устойчивость отраслей? Готовы ли предприниматели к очередной волне ковида и новым ограничениям? Повлияла ли ситуация в Казахстане на деловую активность в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; Александр Породнов, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Илья Тыщенко, председатель Свердловского регионального отделения «Опора России». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

С 11:30 до 12:00 инспектора государственной инспекции по маломерным судам проведут профилактический осмотр крещенских купелей, расположенных в акватории Верх-Исетского пруда Екатеринбурга (территория яхт-клуба «Коматек», ул. Кирова, 40б). Специалисты ГИМС замерят толщину льда, поделятся рекомендациями по правилам безопасного обустройства и работы крещенских купелей. В это же время представители Екатеринбургской епархии проведут чин освящения воды в купелях.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению года Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области. О значимости творчества писателя для Урала, о мероприятиях в рамках проведения года Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области, о планах по актуализации творческого наследия писателя расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова и заведующая сектором «Региональный центр «Книжные памятники Свердловской области» отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Морева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Крещения Господня в Свердловской области. Об истории, традициях и подготовке к празднику, об обеспечении безопасности во время купаний, о количестве и расположении организованных купелей в области, а также о медицинских рекомендациях по подготовке к купаниям в проруби расскажут руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, старший ординатор пульмонологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов, президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

В 14:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела о прослушке телефонов екатеринбургских политиков и бизнесменов.

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