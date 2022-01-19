19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19.01. 2022, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, сопровождающий главу Екатеринбурга Алексея Орлова в объезде двух объектов городского хозяйства в Орджоникидзевском районе города. Он посетит новый корпус школы № 167 (ул. Фрезеровщиков, 84а). Второй объект – Орджоникидзевское троллейбусное депо (ул. Бакинских Комиссаров, 131/2), где запланировано обсуждение планов по развитию общественного транспорта в Екатеринбурге.

В 10:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание депутатской группы «Содействие развитию восьмого района Академический».

В 11:00 от здания администрации города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Депутаты и представители администрации города и районов осмотрят катки и корты.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Свердловский омбудсмен выявила грубые нарушения жилищных прав людей с инвалидностью в регионе: какие проблемы наиболее остро стоят в муниципалитетах? Кто отвечает за доступность многоквартирного дома для маломобильных жильцов? Какие меры предлагает уполномоченный для кардинального решения вопроса? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке недвижимости Екатеринбурга. Об итогах капитального строительства в регионе за 2021 год, о планах по вводу жилья на 2022 год, о тенденциях ипотечного кредитования и динамике роста цен на жилье, а также о перспективах жилищного строительства с привязкой к районному зонированию расскажут министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, президент Уральской палаты недвижимости, вице-президент Российской гильдии риэлторов Илона Соболева.

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