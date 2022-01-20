20 января в Свердловской области ожидаются следующие события

20.01. 2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью Covid-19 в Свердловской области. О текущей ситуации с заболеваемостью Covid-19 в Свердловской области, о ходе вакцинации и ревакцинации среди населения, о поставках препаратов в регион, а также о распространении омикрон-штамма коронавируса расскажет руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению четвертой Ночи городских инициатив в Екатеринбурге. О мероприятиях «Синей недели», о развитии инициатив на Урале, об организациях-участниках и их проектах расскажут специалист по устойчивому развитию Ельцин-центра Николай Коробов, соучредительницы Фонда городских инициатив Евгения Нестерова и Оксана Котельникова.

В 16:00 в Центре истории УДТК (ул. Репина, 19) состоится презентация книги «Дневник Чехословацкого легионера Франтишека Новака», участие в которой примут историки Среднего Урала, ветераны военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, профессиональные экскурсоводы и студенты специальности «туризм» колледжа управления и сервиса «стиль», члены военно-исторического клуба «Горный щит», представители музеев Екатеринбурга. Запланировано участие генерального консула Чехии в Екатеринбурге Силвиа Шимковичова и консула по культуре Штепана Гилара.

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