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Пятница, 21 января 2022, 06:35 мск

Новости Екатеринбург

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21 января в Свердловской области ожидаются следующие события

21.01. 2022, пятница

  • В 10:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 3А) рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов в защиту осужденного по делу о резонансном ДТП Владимира Васильева, а также представителей потерпевших на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга от 10 марта 2021 года.
  • В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области в 2021 году. Об основных итогах работы Управления в 2021 году, о миграционной ситуации в Свердловской области в настоящее время, о предупреждении правонарушений в сфере миграции, а также об основных целях Управления на 2022 год расскажет временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Вероника Коваленко.

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