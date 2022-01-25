25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25.01. 2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Уральской транспортной прокуратуры Владимира Дроздецкого. Транспортная прокуратура УрФО в 2021 году восстановила права нескольких тысяч жителей округа на доступность перемещения: с какими проблемами чаще всего сталкиваются пассажиры? Как пандемия повлияла на количество происшествий на транспорте? Каковы результаты громких коррупционных дел, в частности, связанных с ремонтом дороги Екатеринбург – Тюмень? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса»

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2021 году и оглашению планов на 2022 год. О статистике занятых в малом и среднем бизнесе и количестве самозанятых за 2021 год, о популярных инструментах поддержки предпринимательства в регионе, о привлеченном объеме инвестиций в прошлом году и прогнозе на 2022 год расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, предприниматель, создатель системы предиктивной аналитики и безопасности с использованием нейросетей Леонид Стариков.

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