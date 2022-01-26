26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26.01. 2022, среда

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2021 году и планам на 2022 год, приуроченная к Международному дню таможенника. Об основных итогах деятельности Уральского таможенного управления и о работе Уральской электронной таможни за 2021 год, о мероприятиях по противодействию контрабанде, ввозу контрафакта и незаконному выводу валюты за рубеж, об изменении товарной структуры экспорта и импорта в УрФО, а также о планах управления на 2022 год расскажет начальник УТУ Алексей Фролов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля Бажовские дни в 2022 году. О создании комиксов по мотивам произведений уральского писателя, об открытии памятника-бюста П.П. Бажова, о спектаклях и об экскурсиях расскажут директор объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, бажововед, ученый секретарь музея Георгий Григорьев, заведующий домом-музеем П.П. Бажова в Сысерти Анатолий Каптур.

В 13:30 на площадке муниципального предприятия «Гортранс» по Челюскинцев, 35, руководители проведут для СМИ экскурсию по предприятию, расскажут, как живет и выживает общественный транспорт в Екатеринбурге, как строит свою экономику, чтобы осуществлять перевозки безопасно и комфортно.

16:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф, трансляция будет доступна по анонсу в разделе «Новости») начнется трансляция заседания городского совета по развитию рекреационных и общественных пространств. Члены совета обсудят предложения по стандарту комплексного благоустройства набережных, парков, скверов и бульваров Екатеринбурга, разработанные кафедрой городского строительства УрФУ, а также проект развития территории Уктуса и реки Патрушихи, который представит проектное бюро «Грачев и партнеры».

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