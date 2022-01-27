27 января в Свердловской области ожидаются следующие события

27.01. 2022, четверг

В 11:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника городского управления по физической культуре и спорту Людмилы Фитиной, посвященного подготовке «Лыжни России 2022» в уральской столице. Она расскажет, где и как можно принять участие в лыжных стартах в Екатеринбурге, а также о мероприятиях, посвященных «Декаде лыжного спорта», которая начнется 2 февраля.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым точкам роста в промышленности. Пандемия выявила скрытые точки роста промышленности: какие производства в каких отраслях открылись за последний год в Свердловской области? Какие инвестиции вкладываются в модернизацию предприятий? Какой дает эффект участие предприятий в национальном проекте «Производительность труда»? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Александр Казаков, генеральный директор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса»

В 13:00 в Свердловской филармонии состоится пресс-подход с британским дирижером Оливером Зеффманом и одним из самых востребованных виолончелистов мира Даниэлем Мюллер-Шоттом.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание Общественной палаты Екатеринбурга. В повестке два вопроса: «О выставочно-ярмарочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и «Об итогах работы Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» за 2021 год».

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