28 января в Свердловской области ожидаются следующие события

28.01. 2022, пятница

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению регионального отбора участников международного чемпионата First Lego League в Екатеринбурге. О развитии дополнительного образования в области технического творчества и участия школьников региона в робототехнических соревнованиях, о концепции соревнований и истории развития в России Lego Education, а также о значимости проведения национального чемпионата по робототехнике First Robotics Championship – Екатеринбург 4.0 для Свердловской области в 2023 году расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» Максим Турушев, директор Дворца молодежи Александр Слизько.

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