31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31.01. 2022, понедельник

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция заместителя губернатора Павла Крекова, посвященная основным показателям развития социальной сферы Свердловской области за минувшие 5 лет и планам на 2022 год.

В 14:30 состоится заседание РЭК Свердловской области, на котором будет утвержден предельный тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.

В 18:00 в атриуме Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит награды победителям конкурса новогоднего оформления «Новогодний Екатеринбург – 2022».

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