1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.02. 2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 на площадке у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Б.Н. Ельцину в день 91-летия со дня рождения первого президента России. Ожидается, что в мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

С 11:00 до 12:00 в отеле Angelo (Кольцово, ул. Бахчиванджи, 55, 2 этаж, регистрация с 10:30) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы аэропорта Кольцово в 2021 году и планам на 2022 год. О реконструкции аэропорта расскажет автор архитектурного проекта, журналистам впервые будет представлен новый облик аэропорта Екатеринбурга. В мероприятии примут участие: Александр Пастухов, исполнительный директор ПАО «Аэропорт Кольцово»; Алекс Битус, директор архитектурного бюро Buro Bitus, автор архитектурного проекта реконструкции аэропорта; Евгений Красиков, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов». Трансфер будет организован от остановки автобуса «Площадь 1905 года» (около театра Эстрады) в 10:00.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту работы четвертого производственного акселератора «Прорыв». О программе акселератора и начале приема заявок от предпринимателей на четвертый поток «Прорыва», об условиях участия и ожидаемых результатах, о сроках и форме обучения, а также о результатах предыдущих «Прорывов» расскажут заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Александр Воронин, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Свердловской области. О столетии театра, о поставленном Римасом Туминасом к юбилею спектакле «Война и мир», о его показе в Екатеринбурге и гастролях в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском расскажут заместитель губернатора региона Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, народные артисты России Сергей Маковецкий, Евгений Князев и Ирина Купченко.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VI Уральской проектной смены в «Сириусе». Об итогах VI Уральской проектной смены в «Сириусе», о представителях от Свердловской области, о проектах школьников и их реализации на практике расскажут заместитель первого проректора Уральского федерального университета, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга, студент УрФУ, наставник команды-победителя Петр Чугунов, члены команды Иван Бессонов и Вера Новгородцева.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 13:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится пресс-подход председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. Он расскажет о деятельности рабочей группы по подготовке предложений по правовому регулированию отношений в сфере организации единой системы публичной власти на территории Свердловской области.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную презентации проекта об экономических реформах 1990-х. В России запущен онлайн-дневник об истории экономических реформ 1990-х: как реформаторы спустя 30 лет оценивают события тех лет и их влияние на новейшую историю? Какие публичные мероприятия с участием членов правительства Гайдара запланированы в Екатеринбурге? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Нечаев, министр экономики России (1992-1993 гг.); Пётр Гайдар, исполнительный директор Фонда Егора Гайдара; Олег Лутохин, директор музея Бориса Ельцина. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 15:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 6А) будет вынесен приговор «химмашевскому стрелку» Сергею Болкову. Судья Андрей Минеев.

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