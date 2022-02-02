2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.02. 2022, среда

В 09:40 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в театр «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104) отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в Екатеринбургском зоопарке пройдет День сурка – бинтуронг Сантье сделает прогноз на весну. Мероприятие пройдет только для СМИ, для посетителей зоопарк будет закрыт на санитарный день.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску Школы авторских маршрутов в шести городах Свердловской области. О старте набора слушателей, о географии проекта, о планах по созданию аудиогидов и путеводителей расскажут руководитель центра авторских экскурсий «Екбгуляем» и Школы авторских маршрутов Дмитрий Москвин, директор экскурсионного бюро «Екатеринбургский центр гидов», вице-президент Уральского cоюза экскурсоводов и гидов-переводчиков Константин Брыляков, начальник отдела по развитию экспозиционной и выставочной деятельности ГАУК СО «Инновационный культурный центр» Екатерина Трофимова.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в офисе МФЦ Екатеринбурга (ул. Академика Сахарова, 45) пройдет презентация работы первой в Свердловской области криптобиокабины, предназначенной для оформления загранпаспортов нового поколения. Участники мероприятия покажут, как пользователи смогут самостоятельно сдать биометрические данные с надежной криптографической защитой в новом цифровом устройстве. Спикеры: Михаил Пономарьков – министр цифрового развития и связи Свердловской области; Иван Пичугин – вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»; Анастасия Девятых – директор Многофункционального центра Свердловской области.

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