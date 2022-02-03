3 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

03.02. 2022, четверг

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». В повестке вопрос «О мерах по повышению транспортной доступности Академического района города Екатеринбурга».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам работы банковского сектора в Уральском регионе. Как второй год пандемии сказался на работе уральских банков: как развитие дистанционных услуг меняет рынок? К чему приведет всплеск спроса на кредиты? Достигнет ли евро стоимости в сто рублей в 2022 году? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Алексей Луценко, член правления, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка; Анна Севостьянова, руководитель ипотечного направления УБРиР; Михаил Шаталин, начальник отдела межбанковского кредитования и конверсионных операций «Меткомбанка». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева. Он расскажет об основных итогах деятельности в сфере АПК и потребительского рынка Свердловской области за 2021 год, о поддержке и развитии сельскохозяйственной и животноводческой деятельности, а также о планах на 2022 год.

В 16:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится презентация специального издания к 300-летию города «Екатеринбург: история культуры. Том I. Музыка. Театр. Кино. Авторские очерки». Книгу представят автор раздела «Музыка» и «Театр» экскурсовод, краевед Татьяна Мосунова, и автор раздела «Кино» киновед Лилия Немченко.

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