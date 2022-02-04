4 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

04.02. 2022, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова. Как в Свердловской области адаптируют образовательный процесс к очередной волне коронавируса: с какими проблемами столкнулись школы при переходе на дистант? Как меняется качество образования в сельской местности? Какие приоритетные проекты в образовательной сфере будут реализованы в регионе? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями. О статистике онкологических заболеваний по Свердловской области и Екатеринбургу, об их профилактике, в том числе среди детей, о современных методах диагностики, лечения и реабилитации расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, заведующий отделением детской онкологии № 2 ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Аракаев и руководитель проектной деятельности СРБОО «Вместе ради жизни» Юлия Аристова.

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