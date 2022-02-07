7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.02. 2022, понедельник

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 6А) будет оглашен приговор четверым предполагаемым участникам банды – Артему Рамазанову, Умеду Умирову, Хуршеджону Хамзаеву, Абдулмуслиму Мутагирову. Также на скамье подсудимых – Кристина Васильева, которую, по версии обвинения, привлекли к участию в одном разбойном нападении в качестве приманки. Они обвиняются в том, что с мая по июль 2019 года совершили три разбойных нападения, одно покушение на разбой и кражу на территории Екатеринбурга, а также в Москве и Московской области. Судья Андрей Юшманов.

В 12:00 в Уральском федеральном университете (ул. Куйбышева, 48) покажут новое оборудование: установку, которая создает космические условия на Земле, и секвенатор – он расшифровывает ДНК и РНК живых существ. Исследователи покажут, как проходит процесс секвенирования генома, расскажут о первых результатах исследований и поделятся дальнейшими планами.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2021 году и планам на 2022 год. Об итогах работы, о реконструкции вольеров, о научной деятельности и о планах на 2022 год расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и ее заместитель по формированию коллекции Павел Грачев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам работы департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на 2022 год. О цели создания департамента, планах работы на 2022 год, о состоянии уральского туристического рынка, популярных направлениях и перспективах развития расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

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