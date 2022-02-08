8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.02. 2022, вторник

С 09:45 до 16:50 в мультимедийных студиях-лекториях общества «Знание» в Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле в смешанном формате (онлайн и очно, адрес в Екатеринбурге: ул. 8 Марта, 75) пройдет просветительский марафон «Знание» о науке будущего», приуроченный ко Дню российской науки. На мероприятии выступят: с 10:00 до 10:50 – Михаил Карпухин, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; с 12:00 до 12:50 – Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, кандидат исторических наук; с 12:00 до 12:50 – Юрий Зеленов, заместитель министра образования Свердловской области; с 12:00 до 12:50 – Екатерина Сибирцева, заместитель главы Екатеринбурга; с 16:00 до 16:50 – Павел Скрипниченко, научный руководитель школы астрономии kantrSkrip, популяризатор науки.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. По его окончании начнется внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Трансляция заседаний будет на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов совместной работы Росреестра и Нотариальной палаты Свердловской области за 2021 год. О взаимодействии структур, о количестве нотариальных действий с недвижимостью в Свердловской области в 2021 году, о совместных мероприятиях нотариата и Росреестра по правовому просвещению населения, о дистанционном нотариальном удостоверении сделок, а также о планах по работе на 2022 год расскажут президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова и заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки. О достижениях уральских ученых в 2021 году, перспективных направлениях научной деятельности, а также о планах по развитию научной сферы в регионе в 2022 году расскажут ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин, заведующий лабораторией электрохимических устройств Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, заведующий лабораторией водородной энергетики УрФУ, доктор химических наук Дмитрий Медведев, научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии УрО РАН, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за 2021 год, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики физико-технологического института УрФУ Максим Васянович, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ, лауреат премии губернатора Свердловской области для молодых учёных за 2021 год в области общей биологии, кандидат биологических наук Александр Ермошин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию и проведению российско-итальянского фестиваля художественного, короткометражного и документального кино в 2022 году. О программе кинофестиваля, конкурсе и жюри, тематических лекциях и семинарах, а также перспективах культурного взаимодействия России и Италии расскажет почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. О цифровизации и условиях работы по защите окружающей среды на свердловских предприятиях, оценке кадрового потенциала и перспективах промышленных компаний расскажут первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук Юлия Лаврикова, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев.

В 15:00 (екб) в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоится огнлайн-пресс-конференция, посвященная открытию нового проекта в области академической музыки – большой оркестровой премии «440 герц». О проведении первой премии, участии в ней российских симфонических оркестров расскажут художественный руководитель премии «440 герц» Надежда Маркарян, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, композитор Габриэль Прокофьев, дирижер Максим Шостакович, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России Ольга Хомова и генеральный директор Московской академической филармонии Алексей Шалашов. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»