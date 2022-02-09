9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.02. 2022, среда

В 10:00 на 79-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (недалеко от развязки ЕКАД с Полевским трактом) пройдут учения дорожных и экстренных служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области, подрядных организаций, ГИБДД, МЧС и территориального центра медицины катастроф отработают схему взаимодействия при ликвидации последствий ДТП. По легенде учений, произошло опрокидывание легкового автомобиля из-за снежных заносов. Есть пострадавшие. На месте пройдет звено снегоуборочной техники, которое расчистит место аварии. Спасательные службы извлекут пострадавших – с разрезанием автомобиля и эвакуацией людей вертолетом МЧС. Пожарные предотвратят возможное возгорание автомобиля. Разбитую машину эвакуируют.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга». «Медицинская фракция» подведет итоги прививочной кампании от Covid-19 и оказания помощи больницам. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Екатеринбурге. О статистических данных по количеству случаев мошенничества на территории Екатеринбурга за 2021 год, новых схемах обмана граждан, о мерах для решения проблемы кибермошенничества в финансовой сфере, профилактике и межведомственном взаимодействии расскажут заместитель начальника уголовного розыска УМВД по г. Екатеринбургу Михаил Давыдов, заместитель начальника отделения по борьбе с мошенничествами УМВД России по г. Екатеринбургу Александр Поздеев и эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы управления ЗАГС по Свердловской области в 2021 году. Об основных итогах работы, о процессе оцифровки данных, о статистике заключенных браков и разводов, а также о популярных именах новорожденных расскажет заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния по Свердловской области Наталья Храмова.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание рабочей группы по вопросам развития дворового спорта. Депутаты заслушают доклады чиновников по программе «Спорт в каждый двор». Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

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