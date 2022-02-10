10 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.02. 2022, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства Министерства иностранных дел в Екатеринбурге в 2021 году и планам на 2022 год. О работе в 2021 году, об основных векторах развития и ходе совместной работы с иностранными консульствами, расположенными в Екатеринбурге, а также о планах на 2022 год расскажет представитель Министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым требованиям к иностранным студентам в условиях пандемии. Иностранные студенты вернулись к очному обучению: как изменился состав учащихся-иностранцев в уральских вузах за пандемию? Остаются ли они работать в Свердловской области? С какими проблемами столкнулись университеты из-за ввода в 2022 году обязательной дактилоскопии иностранных граждан? На эти и другие вопросы ответят: Людмила Берг, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; Роман Краснов, проректор по социальной работе УрГЭУ; Сергей Курочкин, проректор по международным связям УрФУ; Маргарита Медведева, начальник управления молодежной политики и международных связей Уральского института управления – филиала РАНХиГС. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в Екатеринбурге на площадке перед синагогой (ул. Куйбышева, 38а) начнется церемония закладки будущего монумента в память о жертвах Холокоста и площади Спасения. Камни в основание будущего монумента заложат почётный гражданин Свердловской области, председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семён Спектор, губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. Всего будет заложено десять камней, привезенных из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто: Освенцима, Треблинки, Собибора, Майданека, Бухенвальда, Дахау, Бабьего Яра, Румбульского леса, Ямы и Змиёвской балки.

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