11 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

11.02. 2022, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх. Свердловские предприниматели почти в пять раз реже стали жаловаться на ограничения в работе из-за ковида: какие проблемы бизнеса вышли на первый план? Какие экономические последствия и возможности для регионального рынка прогнозируются в 2022 году? Какие новые меры предлагает свердловский бизнес-омбудсмен для правовой защиты предпринимателей? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 на площадке Института геологии и геохимии УрО РАН (ул. Академика Вонсовского, 15) губернатор Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук Александр Сергеев в присутствии полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева подпишут соглашение о сотрудничестве между регионом и РАН. Затем состоится встреча Александра Сергеева с учеными УрО РАН. Во встрече примет участие губернатор Свердловской области. В числе вопросов для обсуждения – развитие медицинского кластера в районе Академическом, прорывные разработки уральских ученых, уникальные археологические находки и исследование шигирской культуры.

В 16:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10) состоится открытие выставки кукол и костюмов народов Среднего Урала «В каждом посаде в своём наряде». Проект проводится в рамках Года культурного наследия народов России, объявленного президентом России. На выставке будет представлена коллекция авторских кукол в костюмах коренных народов Урала, созданных мастерицами. Рукодельницы детально воссоздали всю красота традиционного национального костюма марийцев, татар, башкир, удмуртов, коми, ханты и манси.

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