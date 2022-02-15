15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.02. 2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 10:00 в администрации Белоярского ГО состоится второй тур конкурса по отбору кандидатов в мэры.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию генерального директора регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислава Суханова. В Свердловской области выросло количество обращений граждан по вопросам капремонта: с чем связаны вопросы жителей? Как повлияло удорожание стройматериалов на выполнение ремонтных работ? Как изменился уровень собираемости взносов за капремонт в период пандемии? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта. 12 млрд рублей Свердловская область потратит на реализацию пяти крупнейших инфраструктурных проектов: какие объекты и в какие сроки планируется построить в 2022 году? Каковы перспективы строительства и запуска городской кольцевой электрички вокруг Екатеринбурга? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и

Землепользованию. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 15:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга («Совета неравнодушных»). В повестке заседания несколько вопросов. Намечено обсуждение вариантов размещения архитектурно-пространственных композиций «Урал» и «Клубок Урала» на территории города, а также места размещения Краснознаменной группы. Члены совета представят предложения о возможных проектах к 300-летию уральской столицы и методах борьбы с вандализмом. На заседании также состоится презентация информационной системы «Активный Екатеринбург».

В 17:30 в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 36) начнется репетиция ансамбля «Персимфанс», после которой состоится пресс-подход основателей коллектива Петра Айду и Григория Кротенко.

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