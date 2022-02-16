16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.02. 2022, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 10:00 (ориентировочно) состоится брифинг, посвященный мерам по противодействию Covid-19, предпринимаемым в Свердловской области. Участие в нем примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. Брифинг пройдёт в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы отделения общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Свердловской области в 2021 году. Об основных итогах работы в 2021 году, деятельности подразделений, программе мероприятий на 2022 год, а также о подготовке к празднованию Дня Победы расскажут заместитель председателя ДОСААФ по взаимодействию с командованием Центрального военного округа, представитель председателя ДОСААФ России в УрФО, председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области, генерал-майор запаса Аркадий Воробкало, начальник штаба Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, подполковник запаса, военный летчик Евгений Акимов, директор спортивно-технического центра радиоспорта Свердловского отделения ДОСААФ России Валерий Садуков, начальник Екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ Яна Сикорская, начальник екатеринбургской морской школы ДОСААФ России, полковник запаса Николай Заколодкин, президент Федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов и руководитель клуба «АвиаБатя» Владислав Истошин.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную трендам логистики уральского рынка E-commerce. Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по объему онлайн-продаж в 2021 году: за счет чего удалось достичь таких результатов? Как влияет на процессы логистики пятая волна коронавируса? Какие тренды в развитии доставки на Урале эксперты видят в 2022 году? На эти и другие вопросы ответят: Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли; Надежда Романова, генеральный директор PickPoint; Наталья Коробейникова, директор Boxberry в макрорегионе Урал. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Трансляция заседания будет идти на сайте egd.ru или на канале городской думы в YouTube.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит ДЭУ Железнодорожного района (ул. Армавирская, 37), где состоится передача уборочной техники, закупленной по лизингу для коммунальных служб города.

В 16:00 в океанариуме Екатеринбурга (ул. Щербакова, 2б) начнется закрытый концерт – произведения Иоганна Себастьяна Баха и его современников прозвучат на арфе для дельфинов и белых полярных китов. Исполнитель – Вероника Лемишенко, концертмейстер группы арф Уральского академического филармонического оркестра.

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