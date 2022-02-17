17 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.02. 2022, четверг

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленному в 2022 году президентом России. В программе – посещение трех учреждений культуры, которые ведут работу по сбору, сохранению и пропаганде народных традиций. Представители творческих коллективов расскажут о своей работе и мероприятиях для горожан, запланированных в рамках Года.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную росту числа преступлений в таможенной сфере. Рост нарушений в таможенной сфере зафиксирован на Урале: как отмена ограничений, введенных в пандемию, повлияла на характер преступлений? Какие новые схемы используют контрабандисты? Какова сумма возмещенного ущерба в федеральный бюджет? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Веретенников, начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни; Денис Аистов, заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту образовательных модулей по истории уральского искусства в рамках «Арт-платформы» для студентов и школьников. Исполнительный директор благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, директор галереи «Синара Арт» Анна Пьянкова, заведующая лабораторией художественных практик и музейных технологий УрФУ, кандидат искусствоведения Тамара Галеева расскажут об основных целях и задачах проекта, проинформируют, когда и где заполнять анкету на участие, перечислят мероприятия, которые состоятся в рамках образовательных модулей.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная организации благотворительного показа художественного фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» для юных футболистов Екатеринбурга. О показе, сюжете фильма, его влиянии на молодых спортсменов, а также о важности темы спорта в кинематографе и особенностях съемки расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, заместитель директора по спортивной работе Уральской футбольной академии Юрий Матвеев и главный режиссер фильма Алексей Пиманов.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова. Семьи с детьми получили рекордную сумму поддержки в Свердловской области: как изменится объем социальных выплат в 2022 году? Какие меры показали свою эффективность? Когда в регионе будет реализован новый пилотный проект Минтруда РФ по реабилитации детей-инвалидов? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 15:00 (екб) в информационном агентстве «Интерфакс» (Москва) состоится онлайн-пресс-конференция «Роль и место бизнес-ассоциаций производителей и импортеров потребительских товаров в системе утилизации отходов расширенной ответственности производителей и импортеров». В мероприятии примут участие: президент ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Александр Онищук; исполнительный директор ассоциации «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников; исполнительный директор ассоциации «РусПРО» Павел Рудась. Для участия в онлайн-пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию по ссылке. Аккредитация и сбор вопросов завершатся за час до начала мероприятия.

В 16:00 в администрации Екатеринбурге состоится заседание городского архитектурно-градостроительного совета (пр. Ленина, 24а, зал № 531). На повестке дня – рассмотрение проекта малоэтажной застройки повышенной комфортности в 45-м квартале планировочного района Академический. Докладчик – директор по развитию ООО «Апри Флай Плэннинг» Алексей Салтыков.

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