18 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

18.02. 2022, пятница

В 09:10 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68, зал № 312) состоится заседание по иску регионального отделения КПРФ против Министерства общественной безопасности Свердловской области, которое отказало коммунистам в согласовании митинга в честь 23 февраля.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту гастрономического тревел-шоу «Можно! С Можаевым». О целях, перспективах, географии проекта, его продвижении в социальной сети «Одноклассники», а также о феномене гастрономической культуры Урала расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, автор и ведущий шоу, гастрокритик, журналист Яков Можаев, директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «Одноклассники» Сергей Томилов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области в 2021 году. Об основных результатах работы отделения, осуществлении пенсионного обеспечения граждан в условиях пандемии, повышении пенсий, изменениях пенсионного и социального обеспечения в 2022 году, а также о популярных электронных сервисах в регионе расскажет заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2022 году. О представленных компетенциях, соревнованиях «Навыки мудрых», особенностях проведения чемпионата в этом году, а также о профориентационных программах расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова, эксперт чемпионата Иван Седов, преподаватель Екатеринбургского политехникума, руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы (WorldsSkills)" Свердловской области Татьяна Фомина.

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