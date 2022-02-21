21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.02. 2022, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного суда в 2021 году. Об основных показателях Свердловского областного суда в 2021 году, работе районных (городских) судов региона, влиянии пандемии на работу судов, основных тенденциях рассмотрения дел всех категорий, изменениях в законодательстве и подготовке судейского сообщества области к Х съезду судей расскажут председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев и заместитель председателя суда по уголовным делам Евгений Шумков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению молодежного фестиваля «Зимняя Знаменка». О подготовке к проведению XVII фестиваля «Зимняя Знаменка», количестве участников, основных студенческих мероприятиях в 2021 году, а также о проведении летнего юбилейного 45-го фестиваля песни «Знаменка» расскажут председатель правления молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, экс-командир штаба студенческих отрядов «Объединенный» Ксения Ваулина и командир штаба студенческих строительных отрядов «Строитель» Артем Пикулев.

В 12:00 в главном учебном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) стартует набор волонтеров на Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвященная новым механизмам вывода российских технологических компаний на рынок Ближнего Востока. О значимости рынка Ближнего Востока для российский экспорта, преимуществах российских поставщиков технологий, товаров и услуг на международном рынке, а также о мерах поддержки со стороны Департамента экономического развития Абу-Даби по масштабированию иностранного бизнеса в ОАЭ расскажут заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, директор дирекции по добыче ПАО «Газпром нефть» Сергей Доктор, руководитель отдела по работе с инвесторами Abu Dhabi Investment Office Суад Аль Хосани, директор по технологическому развитию ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич, руководитель проектного офиса по коммерциализации ПАО «Газпром нефть» Денис Прокофьев и генеральный директор Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Сакевич.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится автобус для журналистов – участников пресс-тура в детско-юношеский центр «Юность», где работает студия анимации «Оранжевый кактус». Сейчас ее воспитанники работают над серией мультфильмов, посвящённых почетным гражданам Екатеринбурга. Они расскажут, как родилась идея проекта, какие задачи они перед собой ставят в создании фильма и покажут как уже отснятый материал, так и процесс работы над проектом.

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