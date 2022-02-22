22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.02. 2022, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты назначат председателя городской счетной палаты, заслушают отчет начальника УМВД по Екатеринбургу, рассмотрят ряд других вопросов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению лыжного марафона «Европа-Азия» в 2022 году. О нововведениях предстоящего марафона, требованиях к участникам и условиях их допуска к соревнованию, информации о призах для победителей расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, директор марафона «Европа-Азия 2022» Дмитрий Чукреев и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в зимний период 2021/2022. Об обеспечении детской безопасности на развлекательных объектах в зимний период (детские площадки, горки, катки, трассы для тюбинга), информации по итогам проверок, о выстроенном межведомственном взаимодействии расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Свердловской области, капитан полиции Анна Хорькова.

В 12:00 на площади перед Екатеринбургским суворовским военным училищем (Екатеринбург, ул. Первомайская, 88) состоится торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия – Родину защищать». В церемонии примут участие: заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев; губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев; глава Екатеринбурга Алексей Орлов; владелец группы компаний «Сима-ленд», соучредитель Фонда святой Екатерины, Андрей Симановский; директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международных соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр на шестом ежегодном фестивале «Битва на Туре» (Тюмень). О географии участников, особенностях трассы, программе фестиваля «Битва на Туре», а также о значимости проведения привлекательных для молодежи и коммерческих партнеров мероприятий расскажут директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов, директор департамента по физической культуре, спорту и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин, глава города Тюмени Руслан Кухарук, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team), организатор фестиваля «Битва на Туре» Иван Шмонин, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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