24 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.02. 2022, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2021 году. Об основных итогах работы суда, сроках рассмотрения дел, электронных технологиях, а также о ситуации с банкротством физических и юридических лиц расскажут заместитель председателя Арбитражного суда, председатель административной коллегии Илья Чураков и заместитель председателя суда Милана Сабирова.

В 12:30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) отправится автобус для журналистов на стройплощадку Деревни Универсиады, где губернатор Евгений Куйвашев проверит ход работ по возведению объектов. В программе осмотра: площадка строительства нового съезда на территорию микрорайона Новокольцовский, общественного центра Деревни Универсиады, Дворца водных видов спорта.

В 12:45 в Уральской специальной музыкальной школе (ул. Антона Валека, 25) состоится репетиция Уральского юношеского симфонического оркестра, который первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание городской общественной палаты. Собравшиеся обсудят генплан развития Екатеринбурга, проект «Банк молодежных инициатив», заслушают доклад о деятельности городского центра защиты прав потребителей.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту международного конкурса по разработке концепции тюменского промышленного технопарка. О создании промышленного технопарка, причинах реновации тюменского домостроительного комбината ДСК-500, требованиях к участникам конкурса архитектурных проектов, а также о призовом фонде расскажут заместитель губернатора Тюменской области, председатель жюри конкурса Андрей Пантелеев, архитектор и урбанист Кейс Донкерс, директор по устойчивому развитию ООО «СИБУР Холдинг» Максим Ремчуков, генеральный директор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», председатель экспертного совета конкурса Ольга Романец, директор по производству ООО «Велтэк Ойлфилд Сервисес» Дмитрий Моисеев, организатор конкурса Руслан Бекшенев.

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